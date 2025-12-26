Огромная горка, катки и бесплатная горнолыжка: где в Екатеринбурге искать зимний фестиваль «Энергия РМК»

В спортивном квартале появится зона для сноубордистов.
В Екатеринбурге 28 декабря впервые стартует фестиваль «Энергия РМК. Зима», который продлится до конца зимнего сезона. В квартале Архангела Михаила появится единственная в России двухуровневая горка высотой с девятиэтажный дом, ледовый городок, два катка, зона для сноубордистов, 20-метровая елка и многое другое. А еще каждые выходные будут проходить детские праздники, мастер-классы, ледовые шоу и спортивные соревнования. Как найти квартал и во сколько обойдутся развлечения — в материале URA.RU.
Где находится квартал «Архангел Михаил».
Спортивный располагается возле ТРЦ «Мега». Ориентиром послужит Академия спорта РМК на улице Архангела Михаила, 5.
Как добраться.
Можно доехать на автобусах № 52, 62 и 76, выйти следует на остановке «Зоологическая». Также подойдет любой транспорт, который идет до ТРЦ «Мега» и «Радуга Парк». От них нужно немного пройти пешком до квартала.
Стоит учитывать, что улицу Архангела Михаила перекроют с 6:00 27 декабря по 4:00 12 января 2026 года от Светлореченской до дома № 27 по Архангела Михаила. Если ехать на своей машине, то лучше воспользоваться стоянкой торговых центров.
Что будет на площадке.
Горка «Энергия РМК».
Главным аттракционом станет двухуровневая горка высотой как девяти- и пятиэтажный дом. На ней оборудуют три неснежных ската и автоматический подъем тюбингов (их выдадут на месте). Скат с первого уровня (17 метров) будет стоить 30 рублей, со второго (24 метра) — 50 рублей, фаст-трек без очереди на оба ската — 350 рублей. Посещение доступно только детям от 120 сантиметров и выше. Горка не будет работать при −18 и силе ветра выше 7 метров в секунду.
На площадке можно будет найти два катка — большой и маленький.
Каток «Энергия льда».
Рядом с 20-метровой живой елью организуют большой каток площадью 4 тысячи квадратных метров и отапливаемый павильон, где можно переодеться, оставить вещи и согреться. Сеансы катания будут длиться по два часа в будние дни: 12:00 — 16:00, 17:30 — 19:00, 20:00 — 21:30. В выходные и праздники площадка открывается раньше, а время сеанса сокращается до полутора часов: 10:00−11:30, 12:30−14:00, 15:00−16:30, 17:30 — 19:00 и 20:00−21:30.
В будни с 12:00 до 16:00 вход бесплатный, с 17:30 до 19:00 — 100 рублей для детей и 150 рублей для взрослых, с 20:00 до 21:30 — 100 рублей для детей и 150 рублей для взрослых, в выходные и праздники — 150 рублей для детей и 300 рублей для взрослых.
Если необходимо взять в аренду коньки, то цена немного увеличится. Стоимость в будни — 200 рублей для детей и 350 рублей для взрослых, выходные и праздники — 300 рублей для детей и 450 рублей для взрослых. Кроме этого, появится экспресс-вход по выходным и праздникам — 1000 рублей для детей и 1500 рублей для взрослых. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых проходят на каток бесплатно.
Площадка для сноубордистов будет выглядеть таким образом.
Зона для сноубордистов.
Также в спортивном квартале появится несколько бесплатных интерактивных пространств. Среди них: зоны «RCC EXTREME СПОТ», где можно будет отработать скольжения по перилам, «RCC EXTREME ДЕТИ» — для детей от 3 до 6 лет, которые хотят научиться кататься на сноуборде под руководством инструкторов. Также будет горка для катания на ледянках, тюбингах или без них.
Зимние развлечения.
Также в рамках фестиваля откроется ледовый городок приключений с шестью тематическими зонами: горкой, лабиринтами, игровой площадкой, качелями, ледяным лесом и малым катком для хоккейных игр и уличных представлений. Отдельно обустроят «сказочный лес» с подсветкой, звуковым оформлением и рождественскими инсталляциями.
Для гостей запустят фудтраки и теплые павильоны с точками питания — от формата быстрого перекуса до блюд домашней кухни. Вход на территорию фестиваля организуют через рамки-металлодетекторы с двух сторон — со стороны улицы Репина и от ТРЦ «Мега». На входе посетителей будут выборочно досматривать, при этом запрещено проносить с собой еду и напитки, уточнили в пресс-службе РМК.