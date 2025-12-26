Прилет рейса из Таиланда в Пермь отложен на несколько часов

Первоначально его прибытие ожидалось в 19:10.
Прилет рейса из Таиланда в Пермь задерживается более чем на два часа. Это следует из информации на сайте пермского аэропорта.
«Задержан рейс ZF 2964 из Пхукета. Первоначально его прибытие ожидалось в 19:10 26 декабря. Однако расчетное время прилета перенесено на 21:25. Соответственно, до 23:25 сдвинут и обратный вылет воздушного судна в Таиланд», — сказано на онлайн-табло.
Ранее URA.RU сообщало о том, что минувшей ночью в аэропорт Большое Савино с опозданием прибыли два рейса из Москвы и один из Санкт-Петербурга. Задержка составила от одного до двух с половиной часов, что также привело к последующему сдвигу времени обратных вылетов.
Согласно данным Министерства обороны РФ, в ночь на 26 декабря дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них три — над Московской областью. В связи с этим Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.