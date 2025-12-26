Прилет рейса из Таиланда в Пермь отложен на несколько часов

Ранее URA.RU сообщало о том, что минувшей ночью в аэропорт Большое Савино с опозданием прибыли два рейса из Москвы и один из Санкт-Петербурга. Задержка составила от одного до двух с половиной часов, что также привело к последующему сдвигу времени обратных вылетов.