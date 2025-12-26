Аэропорт Иркутска впервые за 100 лет встретил 4-миллионного пассажира

26 декабря в аэропорту Иркутска произошло знаковое событие за всю 100-летнюю историю авиагавани — встреча 4-миллионного пассажира. Им стала стала многодетная мама из Ангарска Наталья Барахтенко. Вместе с сыном Филиппом она отправлялась рейсом в Москву на новогодние каникулы. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе аэропорта областного центра.
— Мы были приятно шокированы и не могли поверить, что это происходит с нами. Благодарна Иркутскому аэропорту за внимание и подарки. Для нас это стало настоящим предновогодним чудом, — поделилась эмоциями сибирячка.
Для маленького Филиппа этот полет стал первым в жизни. В терминале Наталью ждал торжественный прием: под звуки оркестра ей вручили сертификат на бесплатный перелет от авиаперевозчика, модель самолета, подарки от аэропорта и доступ в бизнес-зал. В честь праздника подготовили тематические фотозоны и кейтеринг.