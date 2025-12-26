Наркоторговца из московского отеля задержали благодаря украинским горе-мошенникам

Инцидент начался с эвакуации гостиницы и соседнего магазина, которые были оцеплены после анонимного электронного письма о якобы заложенном взрывном устройстве. Персонал отеля не сразу заметил тревожное сообщение, но, обнаружив его, немедленно обратился в экстренные службы.
В ходе осмотра помещений оперативники наткнулись на подозрительный рюкзак в номере, который недавно занял новый постоялец. Собака кинологов среагировала на находку, что послужило основанием для тщательной проверки сапёрами. В это время администраторы описали полиции гостя, спешно покинувшего отель и оставившего свои вещи.
Вместо взрывчатки в содержимом рюкзака был обнаружен пакет с наркотиками.
«Позже владельца запрещённых веществ нашли и задержали», — информирует телеграм-канал.
