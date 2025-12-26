Наркоторговца из московского отеля задержали благодаря украинским горе-мошенникам

В ходе осмотра помещений оперативники наткнулись на подозрительный рюкзак в номере, который недавно занял новый постоялец. Собака кинологов среагировала на находку, что послужило основанием для тщательной проверки сапёрами. В это время администраторы описали полиции гостя, спешно покинувшего отель и оставившего свои вещи.