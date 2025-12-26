Прокуратура отменила разрешение на застройку в Волго-Ахтубинской пойме

Прокуратура оспорила это решение в суде. Первая инстанция не поддержала иск, но ведомство подало апелляцию. В итоге областной суд признал действия чиновников незаконными. Это решение имеет большое значение для сохранения парка и предотвратит дальнейшую застройку. При этом прокуратура подчеркивает: сносить уже построенные дома никто не будет, а право собственности граждан на участки и строения не оспаривается.