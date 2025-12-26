Прокуратура отменила разрешение на застройку в Волго-Ахтубинской пойме

Волгоградский областной суд поддержал позицию прокуратуры и отменил решение, разрешавшее застройку на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Это решение ставит точку в споре о судьбе уникальной природной зоны, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.
Конфликт возник из-за участка площадью 22,2 гектара в Среднеахтубинском районе. Ранее администрация Куйбышевского сельского поселения изменила назначение этой земли с «сельскохозяйственного производства» на «садоводство и дачное строительство». Такое изменение позволяло возводить на охраняемой территории капитальные дома, что наносит вред экосистеме поймы.
Прокуратура оспорила это решение в суде. Первая инстанция не поддержала иск, но ведомство подало апелляцию. В итоге областной суд признал действия чиновников незаконными. Это решение имеет большое значение для сохранения парка и предотвратит дальнейшую застройку. При этом прокуратура подчеркивает: сносить уже построенные дома никто не будет, а право собственности граждан на участки и строения не оспаривается.