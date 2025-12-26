Ричмонд
Где можно запускать салюты в ХМАО на Новый год

В муниципалитетах Югры праздничных фейерверков в честь Нового года не будет. Но определены точки, где жители региона смогут сделать это самостоятельно, рассказали URA.RU в МЧС по ХМАО.

В городах ХМАО определили места, где разрешено запускать салюты самостоятельно.

В муниципалитетах Югры праздничных фейерверков в честь Нового года не будет. Но определены точки, где жители региона смогут сделать это самостоятельно, рассказали URA.RU в МЧС по ХМАО.

«Муниципалитеты не организуют официальных фейерверк-шоу. Но жителям разрешат использовать согласованные места для самостоятельного запуска пиротехники в праздничные дни», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. В крупных муниципалитетах ХМАО речь идет о нескольких точках, где можно запустить свой салют или фейерверк.

Сургут.

Стадион «Спортивное ядро» в мкр. 35А (500 чел.).Площадь театра Сургутского госуниверситета (пр. Ленина, 1) Территория между ул. Мелик-Карамова и Югорским трактом.

Нижневартовск.

Район пересечения ул. Г. И. Пикмана и проспекта Победы (набережная реки Обь).Территория Комсомольского озера (район пляжа и лыжной базы).

Ханты-Мансийск.

Прилегающая территория Храма Воскресения Христова (ул. Гагарина, 9).

Нефтеюганск.

Архитектурно-скульптурная композиция «Первопроходцы» (ул. Набережная).

Когалым.

Парк «Рябиновый бульвар» (ограничена архитектурной композицией «Пламя», ул. Градостроителей, Дружбы Народов, Прибалтийная).