Оверчук исполнит мечты детей в рамках «Елки желаний»

Вице-премьер Оверчук исполнит мечты четырех детей в рамках «Елки желаний».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в рамках акции «Елка желаний» исполнит новогодние мечты четырех детей, в том числе из Донецкой и Запорожской областей.

Оверчук снял с елки пожелания четырех детей. Так, восьмилетняя Татьяна из Донецкой республики мечтает посетить закулисье цирка. Глеб из Санкт-Петербурга — ему 16 лет — хочет побывать в роли ведущего выпуска новостей на телевидении. Семнадцатилетняя Анастасия из Запорожской области мечтает о наборе для большого тенниса, а четырнадцатилетний Федор из Москвы хочет увидеть работу астрономов.

«Ну что же, пошел выполнять желания», — улыбнувшись, сказал Оверчук.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.

