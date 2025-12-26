Оверчук исполнит мечты детей в рамках «Елки желаний»

Оверчук снял с елки пожелания четырех детей. Так, восьмилетняя Татьяна из Донецкой республики мечтает посетить закулисье цирка. Глеб из Санкт-Петербурга — ему 16 лет — хочет побывать в роли ведущего выпуска новостей на телевидении. Семнадцатилетняя Анастасия из Запорожской области мечтает о наборе для большого тенниса, а четырнадцатилетний Федор из Москвы хочет увидеть работу астрономов.