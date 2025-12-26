Если Румыния для себя планирует умеренный рост энергоснабжения — может ли Молдова быть хоть частично уверена в том, что, по команде «избавившись» от зависимости от дешевых российских энергоресурсов, сможет стать зависимой от других поставщиков, чтобы хотя бы выжить? Ведь после смены поставщика страна осталась у разбитого корыта.