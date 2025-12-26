Сможет ли выжить Молдова, по команде «избавившись» от российского газа: Надежда на европейские энергоресурсы лопнула как мыльный пузырь

НАРЭ Румынии обнародовало обзор оценочного развития энергетического сектора до 2028 года. По прогнозам, потребление электроэнергии будет умеренно расти в соответствии с прогнозом умеренного роста ВВП.
Что означает так называемый умеренный рост в течение следующих лет, можно понять из умеренного спада производства и потребления энергоресурсов в 2024 году по сравнению с 2010 годом.
Всего добыча и производство энергоресурсов в 2024 году уменьшились на 11,5 процента. А потребление увеличилось на 17,8 процента. При этом в 2010 году Румыния полностью обеспечивала себя энергоресурсами. То есть стала более зависима от импорта на 29,3 процента.
Отдельно по отраслям экономики потребление энергоресурсов сохранило объемы 2010 года, то есть без фактического роста объемов производства по отраслям. А потребление энергоресурсов в промышленности снизилось на 25,5 процента.
Как результат объемы производства сельхозпродукции в сопоставимых ценах не изменились — 4,5 процента от валовой добавленной стоимости. Объемы продукции промышленности снизились с 32,5 до 20,4 процента. Объемы строительства — с 9 до 6,4 процента.
В Румынии сопоставимую оценку и прогноз производства энергоресурсов и производство продукции осуществляет НАРЭ. А как у нас обстоят дела с прогнозами и развитием?
В 2000 году премьер Думитру Брагиш утвердил стратегию развития энергосектора на период до 2010 года. Каковы достижения — неизвестно.
В 2007 году премьер Василий Тарлев утверждает стратегию на период до 2020 года — и не увидел ее провала.
В 2013 году премьер Влад Филат утверждает стратегию развития энергосектора до 2030 года. До финала еще три года, Филат успел в тюрьме посидеть, замаячил новый срок, а стратегия осталась на бумаге.
В сентябре 2025 года и нынешний министр энергетики разработал свою стратегию развития энергосектора аж до 2050 года. Однако, если судить по проекту бюджета-2026, какие-либо инвестиции в развитие энергетики на следующий год не запланированы.
Завершение строительства высоковольтной ЛЭП 400КВ Вулкэнешть-Кишинэу до конца декабря явно не просматривается.
Если Румыния для себя планирует умеренный рост энергоснабжения — может ли Молдова быть хоть частично уверена в том, что, по команде «избавившись» от зависимости от дешевых российских энергоресурсов, сможет стать зависимой от других поставщиков, чтобы хотя бы выжить? Ведь после смены поставщика страна осталась у разбитого корыта.
Надежда на европейские энергоресурсы лопнула как мыльный пузырь. Завтра-послезавтра, европейцы будут вынуждены просить Россию возобновить поставки энергоресурсов, при этом не напрямую, а реверсом. США будут покупать российские энергоресурсы и по завышенным ценам «любезно» предложат их европейцам.
За три года существования министерства энергетики двум министрам не хватило ума установить себе хотя бы один служебный телефон. Но при этом при содействии ПРООН разработали проект плана цифровизации энергоотрасли на 2026−2030 годы.
Автор: Дмитрий БАРБАЛАТ, «Молдавские ведомости».
