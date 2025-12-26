Ричмонд
В Воронежской области из-за гололеда за неделю пострадал 391 человек

За неделю с 18 по 24 декабря из-за гололеда пострадал 391 житель Воронежской области. 39 из них потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в минздраве региона.

Источник: Коммерсантъ

Также медики зарегистрировали один случай обморожения и два переохлаждения — двое пациентов продолжат лечение в больнице.

Всего за неделю с травмами различного характера в медучреждения Воронежской области обратились 2 599 человек, в том числе 1 962 в областном центре.

По данным Гидрометцентра России, в ближайшие сутки в Белгородской области прогнозируется гололедица. В остальных регионах Черноземья подобных явлений не будет, однако во всех областях ожидаются метели и снежные заносы.

В прошлом году первых пострадавших из-за гололеда в Воронежской области начали фиксировать 1 декабря. За первые две недели декабря в медучреждения с характерными травмами обратились 1 258 человек.