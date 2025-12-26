В Симферополе обнаружили зуб жившей во времена динозавров древней акулы

В Симферополе обнаружили зуб древней акулы, которая жила еще во времена динозавров. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
На юго-востоке Симферополя, на склоне горы Кара-Оба, ученые обнаружили след мелового моря. Около 125 млн лет назад оно покрывало территорию нынешнего Крыма. Там нашли зуб, который принадлежит вымершему роду акул Protolamna, относящемуся к отряду ламноидных.
«Этот почти метровый доисторический хищник охотился с помощью клиновидных зубов, убивая других рыб и акул, и обитал на глубинах до 200 метров», — рассказал научный сотрудник НСПК пещеры «Таврида» Богдан Зайцев.
Длина зуба составляет около одного сантиметра. Его вымыло из породы. Зуб лежал прямо на поверхности склона. Однако определить возраст конкретной особи пока невозможно. Дело в том, что у акул зубы обновляются на протяжении всей жизни. Поэтому для точных выводов потребуются дополнительные исследования.