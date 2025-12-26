В Симферополе обнаружили зуб жившей во времена динозавров древней акулы

Длина зуба составляет около одного сантиметра. Его вымыло из породы. Зуб лежал прямо на поверхности склона. Однако определить возраст конкретной особи пока невозможно. Дело в том, что у акул зубы обновляются на протяжении всей жизни. Поэтому для точных выводов потребуются дополнительные исследования.