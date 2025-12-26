В России готовят научную программу изучения фундаментальных свойств материи

Замдиректора института Евгений Левичев уточнил, что у института есть предварительный проект нового коллайдера. Ранее стоимость установки оценивалась в сумму около 23 млрд рублей. Планируется, что в экспериментах на коллайдере, который намерены создать в течение пяти лет, будут участвовать около 10−15 стран. В создании установки также примут участие китайские ученые. Ранее сообщалось, что коллайдер позволит обнаружить экзотические формы материи, в частности легкие кварки (фундаментальные составляющие материи) и частицы, которые могут состоять из одних глюонов (элементарных частиц, переносчиков сильного взаимодействия). Также на ВЭПП-6 ученые займутся поиском «темного фотона» — гипотетической элементарной частицы, предполагаемого переносчика нового фундаментального взаимодействия.