Ростех изготовит зеркала для солнечного телескопа гелиогеофизического комплекса

«Ростех активно работает над достижением технологического суверенитета России. И в рамках этой задачи, в частности, создает передовые исследовательское оборудование и инфраструктуру для научного сообщества. В их числе крупный проект класса “мегасайенс” Российской академии наук — Национальный гелиогеофизический комплекс (НГК) РАН. Подрядчиком и поставщиком оборудования для ряда объектов комплекса является наш холдинг “Швабе”. Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС, входит в “Швабе”) произведет зеркала для Крупного солнечного телескопа (КТС-3), который является одним из сложнейших объектов НГК», — сообщили в госкорпорации.