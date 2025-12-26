ГАИ сказала, что делать белорусским водителям из-за ухудшения условий на дорогах

В ГАИ сказали белорусским водителям выбирать безопасную скорость за рулем, включать ближний свет фар, увеличить дистанцию и боковой интервал при движении, а также избегать излишних маневров. Водителей призвали с особой осторожностью проезжать пешеходные переходы, особенно поворачивая налево или направо. Все в авто должны быть пристегнуты.