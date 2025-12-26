ГАИ сказала, что делать белорусским водителям из-за ухудшения условий на дорогах

В Госавтоинспекции предупредили водителей об ухудшении ситуации на дорогах Беларуси.
В ГАИ обратили внимание на то, что в последние дни в Беларуси сложилась неустойчивая погода, а перепады температур ухудшают дорожные условия.
— Убедительно призываем быть предельно внимательными за рулем, — отметили в пресс-службе.
В ГАИ сказали белорусским водителям выбирать безопасную скорость за рулем, включать ближний свет фар, увеличить дистанцию и боковой интервал при движении, а также избегать излишних маневров. Водителей призвали с особой осторожностью проезжать пешеходные переходы, особенно поворачивая налево или направо. Все в авто должны быть пристегнуты.
Пешеходам напомнили о световозвращающих элементах. И подчеркнули, что с началом периода школьных каникул ГАИ уделяется повышенное внимание профилактической работе с детьми.
Еще ГАИ со ссылкой на Белгидромет предупредила, что с 26 по 28 декабря по всей стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за усиления ветра порывами до 15 — 20 метров в секунду, в воскресенье, 28 декабря, ветер усилится до 25 метров в секунду.
Здесь мы писали, что Белгидромет объявил оранжевый уровень из-за сильного ветра 20 м/с и снега с дождем на 26 декабря.
Еще МЧС рассказало о поисках пропавшей на Рождество девочки под Витебском: «Следы нашли охотники в пяти километрах от деревни».