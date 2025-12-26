Алкоголь запретят продавать в центре Самары на новогодних праздниках

На новогодних праздниках в центре Самары нельзя будет купить алкогольную продукцию. Запрет на розничную продажу будет действовать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.
«С 08:00 до 23:00 будет установлен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции в границах нескольких улиц. Это не распространяется на кафе, рестораны и другие места, где оказывают услуги общественного питания», — говорится в документе.
Алкоголь не получится купить на улицах Вилоновской от Фрунзе до Галактионовской (нечетная сторона: дома № 1−21, четная сторона: дома № 2а-26), Галактионовской от Льва Толстого до Вилоновской (нечетная сторона: дома № 71−143, четная сторона: дома № 72−102).
Также продажу запретят на улицах Красноармейской от Фрунзе до Самарской (нечетная сторона: дома № 15−47, четная сторона: дома № 8−32) и Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской (нечетная сторона: дома № 177−181, четная сторона: дома № 176−210).