Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алкоголь запретят продавать в центре Самары на новогодних праздниках

Самарцы не смогут купить алкогольные напитки в центре города с 31 декабря по 11 января.

Источник: Комсомольская правда

На новогодних праздниках в центре Самары нельзя будет купить алкогольную продукцию. Запрет на розничную продажу будет действовать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.

«С 08:00 до 23:00 будет установлен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции в границах нескольких улиц. Это не распространяется на кафе, рестораны и другие места, где оказывают услуги общественного питания», — говорится в документе.

Алкоголь не получится купить на улицах Вилоновской от Фрунзе до Галактионовской (нечетная сторона: дома № 1−21, четная сторона: дома № 2а-26), Галактионовской от Льва Толстого до Вилоновской (нечетная сторона: дома № 71−143, четная сторона: дома № 72−102).

Также продажу запретят на улицах Красноармейской от Фрунзе до Самарской (нечетная сторона: дома № 15−47, четная сторона: дома № 8−32) и Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской (нечетная сторона: дома № 177−181, четная сторона: дома № 176−210).

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше