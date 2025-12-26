Жительница Ростова получит жилье взамен аварийной комнаты

Власти уточнили, что ситуацию пришлось решать через суд. Дом, в котором жила женщина, в 2020 году признали аварийным и подлежащим сносу. В октябре 2024 года провели рыночную оценку имущества для последующего выкупа. Тогда стоимость возмещения составила 1,6 млн рублей, но ростовчанку ситуация не устроила и она подала иск. После этого поступило встречное обращение от администрации.