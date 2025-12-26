Жительница Ростова получит жилье взамен аварийной комнаты

Жительнице аварийного дома на улице Башкирской в Ростове-на-Дону предоставили жилое благоустроенное помещение по договору социального найма с учетом нормы не менее 33 кв. метра. Прежнюю комнату в 17,8 кв. метров выкупили в муниципальную собственность. Об этом рассказали в администрации Ворошиловского района донской столицы.
Власти уточнили, что ситуацию пришлось решать через суд. Дом, в котором жила женщина, в 2020 году признали аварийным и подлежащим сносу. В октябре 2024 года провели рыночную оценку имущества для последующего выкупа. Тогда стоимость возмещения составила 1,6 млн рублей, но ростовчанку ситуация не устроила и она подала иск. После этого поступило встречное обращение от администрации.
В итоге женщину обязали обеспечить жилым помещением в рамках договора соцнайма. Департамент координации строительства и перспективного развития Ростова-на-Дону уже подготовил документ о предоставлении жилплощади в доме на улице Уланской. Материалы направлены в структурные подразделения администрации Ростова-на-Дону.
Напомним, ранее председатель СК России Александр Бастрыкин повторного обратил внимание на жалобы ростовчанки в связи с отсутствием благоустроенно жилья. Глава Следственного комитета потребовал возбудить уголовное дело.
