На поставки препаратов против ВИЧ для Петербурга выделят более 2 млрд рублей

Закупки таких препаратов в России осуществляются централизованно за счет средств федерального бюджета, чтобы обеспечить доступность лечения для людей с ВИЧ. Дополнительная потребность реализуется за счет средств региональных бюджетов. В 2026 году из бюджета Петербурга на льготное лекарственное обеспечение препаратами для лечения ВИЧ планируется направить 89,6 млн рублей — на 5,1% больше, чем в 2025 году.