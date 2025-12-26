Ричмонд
Обход Нижнекамска и Набережных Челнов станет платным с 31 декабря

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов передан в доверительное управление Госкомпании «Автодор» и с 00:00 31 декабря 2025 года начнет работать на платной основе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Тариф будет зависеть от категории транспортного средства и пройденного расстояния. Стоимость будет варьироваться от 208 до 1 216 ₽ Средства пойдут на содержание дороги, безопасность движения и будущие ремонты, что позволяет не использовать бюджетные средства.

Участок относится к технической категории IB, имеет четыре полосы движения, 10 мостов (включая 1,3 км мост через Каму), шесть транспортных развязок и 11 путепроводов. Для водителей доступны зоны сервиса с АЗС, кафе и санитарными комнатами.

На трассе действует система «Свободный поток»: над дорогой установлены рамки с камерами и датчиками, фиксирующими проезд и номер автомобиля.

Альтернативный бесплатный маршрут проходит по правому берегу Камы через Елабугу и Набережные Челны, его длина — 82 км.