Обход Нижнекамска и Набережных Челнов станет платным с 31 декабря

Тариф будет зависеть от категории транспортного средства и пройденного расстояния. Стоимость будет варьироваться от 208 до 1 216 ₽ Средства пойдут на содержание дороги, безопасность движения и будущие ремонты, что позволяет не использовать бюджетные средства.
Участок относится к технической категории IB, имеет четыре полосы движения, 10 мостов (включая 1,3 км мост через Каму), шесть транспортных развязок и 11 путепроводов. Для водителей доступны зоны сервиса с АЗС, кафе и санитарными комнатами.
На трассе действует система «Свободный поток»: над дорогой установлены рамки с камерами и датчиками, фиксирующими проезд и номер автомобиля.
Альтернативный бесплатный маршрут проходит по правому берегу Камы через Елабугу и Набережные Челны, его длина — 82 км.