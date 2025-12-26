В Роспотребнадзоре омичам рассказали, как правильно выбрать искусственную ель

Искусственная елка — практичная и экономичная альтернатива живой: при правильном выборе она прослужит не один год, не осыпая иголки и не требуя ежегодной замены. Однако чтобы новогоднее дерево было не только красивым, но и безопасным, при покупке стоит уделить внимание нескольким ключевым аспектам.