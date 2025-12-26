В Роспотребнадзоре омичам рассказали, как правильно выбрать искусственную ель

Искусственная елка — практичная и экономичная альтернатива живой: при правильном выборе она прослужит не один год, не осыпая иголки и не требуя ежегодной замены. Однако чтобы новогоднее дерево было не только красивым, но и безопасным, при покупке стоит уделить внимание нескольким ключевым аспектам.
Прежде всего — качество исполнения. Ветки должны быть надежно закреплены, а хвоя — плотно держаться на них. При легком потягивании хвоинки не должны отрываться. Если провести ладонью против роста хвои и сжать ветку, качественный материал быстро восстановит форму. На концах ветвей не должно быть оголенной проволоки, острых краев или зазубрин.
Важен и запах: допустимо кратковременное наличие легкого пластикового аромата, но едкий химический запах указывает на использование некачественных или опасных материалов.
Особое внимание — пожарной безопасности. Новогодняя елка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами, препятствующими возгоранию. Информация об этом обязательно должна быть указана на упаковке. Изделие, легко вспыхивающее от искры или лампочки гирлянды, представляет серьёзную угрозу.
Также необходимо проверить маркировку: на упаковке должны быть указаны дата изготовления, состав материала, правила эксплуатации, данные о производителе и организации, принимающей претензии. Вся информация — на русском языке. При сомнениях стоит запросить у продавца сертификат соответствия, подтверждающий экологическую и пожарную безопасность изделия.
Что касается материалов, то чаще всего искусственные елки делают из ПВХ, лески, мягкого пластика или оптоволокна.
Самый бюджетный вариант — ПВХ: внешне напоминает живую ель, но легко деформируется, поэтому требует аккуратного хранения. Леска дороже, дает пушистый и праздничный вид, но менее реалистична. Мягкий пластик сочетает натуральный внешний вид и объём, хотя стоит дороже.
Особняком стоит оптоволоконная елка: она подключается к сети и светится, создавая праздничную атмосферу без дополнительных гирлянд. Работает при безопасном напряжении 12 В, но ее стоимость выше остальных вариантов.
При осмотре елки в магазине — желательно при хорошем освещении — убедитесь, что на ветках нет подтеков клея, неровностей и следов брака.
Правильно выбранная искусственная ёлка станет не только украшением интерьера, но и безопасным, экологичным и долговечным атрибутом новогодних праздников.
