Ставил платные реакции: омича обвинили в финансировании ВСУ через телеграм

По версии следствия, он отправлял деньги, мессенджере.

Источник: Комсомольская правда

Следственный отдел регионального УФСБ России возбудил уголовное дело против 34-летнего жителя Омска. Мужчине вменили финансирование террористической деятельности через мессенджер.

«Установлено, что фигурант, используя личный аккаунт в телеграм, путем постановки платных реакций осуществлял финансирование одной из украинских террористических организаций с целью оказания финансовой помощи ВСУ», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Руснак.

В квартире обвиняемого провели обыски, средства связи изъяли. Оперативные материалы послужили основанием для проведения разбирательств в рамках УК. Сотрудники ФСБ продолжают уточнять обстоятельства инцидента.

