Ставил платные реакции: омича обвинили в финансировании ВСУ через телеграм

Следственный отдел регионального УФСБ России возбудил уголовное дело против 34-летнего жителя Омска. Мужчине вменили финансирование террористической деятельности через мессенджер.
«Установлено, что фигурант, используя личный аккаунт в телеграм, путем постановки платных реакций осуществлял финансирование одной из украинских террористических организаций с целью оказания финансовой помощи ВСУ», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Руснак.
В квартире обвиняемого провели обыски, средства связи изъяли. Оперативные материалы послужили основанием для проведения разбирательств в рамках УК. Сотрудники ФСБ продолжают уточнять обстоятельства инцидента.
Ранее «КП Омск» рассказала, что в регионе произошло более 800 пожаров из-за неисправности техники.