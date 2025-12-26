Парковка в Москве будет бесплатной с 31 декабря по 10 января

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 31 декабря по 10 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Парковка в праздничные дни: с 31 декабря по 10 января парковка на улицах Москвы будет бесплатной; 11 января парковки будут работать по тарифам воскресного дня — бесплатно, за исключением улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа», — написал Собянин в мессенджере MAX.
Мэр отметил, что парковки со шлагбаумом во все дни работают в обычном режиме.