Роспотребнадзор опроверг рост заболеваемости «мышиной лихорадкой» в России

Газета «Известия» сообщала о всплеске ГЛПС, также известной как «мышиная лихорадка». По данным издания, за десять месяцев 2025 года на Урале число заболевших выросло втрое по сравнению с прошлым годом, а в ряде регионов Поволжья — в два-три раза. В Роспотребнадзоре пояснили, что в 2025 году действительно отмечалась активизация природных очагов, прежде всего в Приволжском федеральном округе, однако общая эпидемиологическая ситуация остается контролируемой.