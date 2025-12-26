Погибших при взрыве на юге Москвы полицейских похоронят с воинскими почестями

«Сегодня на территории управления внутренних дел по Южному административному округу г. Москвы проходит траурная церемония прощания с инспекторами отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу ГУ МВД России по г. Москве Ильей Климановым и Максимом Горбуновым, погибшими при исполнении служебного долга 24 декабря 2025 года», — сказали в пресс-службе.
В ГУ МВД добавили, что в церемонии принимают участие родные и близкие офицеров, руководство, личный состав и ветераны Главного управления МВД России по Москве, коллеги погибших и представители органов исполнительной власти.
Несколько тысяч сотрудников пришли проститься со своими товарищами. К ним присоединились жители города. «После завершения траурной церемонии Илья Климанов и Максим Горбунов будут похоронены с воинскими почестями», — добавили в главке.
О погибших полицейских
Лейтенант полиции Илья Алексеевич Климанов родился 1 августа 2001 года в городе Ступино Московской области, он пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года.
Лейтенант полиции Максим Владимирович Горбунов родился 11 февраля 2000 года в городе Ступино Московской области. Поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, дома остались жена и девятимесячная дочь.