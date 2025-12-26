Погибших при взрыве на юге Москвы полицейских похоронят с воинскими почестями

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Московские полицейские провожают в последний путь своих коллег, 24-летнего Илью Климанова и 25-летнего Максима Горбунова, которые погибли при взрыве на юге Москвы при задержании злоумышленника, они будут похоронены с воинскими почестями. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.