В Ростове-на-Дону клинику оштрафовали за отсутствие в штате реаниматолога

Инспекторы выявили нарушения в работе отделения пластической хирургии. Так, в клинике отсутствовали круглосуточно работающие клинико-диагностическая лаборатория, трансфузионный кабинет и рентгеновское отделение. Медцентр, кроме того, не обеспечивал постоянное наблюдение пациентов врачом-реаниматологом-анестезиологом.