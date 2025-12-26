Пассажиров предупредили о новой остановке у электрички Ростов — Таганрог

С 26 декабря пригородный поезд Ростов — Таганрог должен высаживать пассажиров на новой остановке. Информацию СКЖД, передает «Городской репортер».
С сегодняшнего дня для пригородного поезда ввели остановку на станции Морской. Дополнительная стоянка необходима для повышения качества обслуживания пассажиров.
Добавим, речь идет о вечернем ж/д маршруте № 6526. Электричка отправляется из Ростова в 21:14, на станции Морской она будет останавливаться в 22:20. Время прибытия на конечную станцию не изменилось — 22:50.
