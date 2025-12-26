Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажиров предупредили о новой остановке у электрички Ростов — Таганрог

С 26 декабря электричка Ростов — Таганрог должна останавливаться на станции Морской.

Источник: Комсомольская правда

С 26 декабря пригородный поезд Ростов — Таганрог должен высаживать пассажиров на новой остановке. Информацию СКЖД, передает «Городской репортер».

С сегодняшнего дня для пригородного поезда ввели остановку на станции Морской. Дополнительная стоянка необходима для повышения качества обслуживания пассажиров.

Добавим, речь идет о вечернем ж/д маршруте № 6526. Электричка отправляется из Ростова в 21:14, на станции Морской она будет останавливаться в 22:20. Время прибытия на конечную станцию не изменилось — 22:50.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.