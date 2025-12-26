Ричмонд
Военнослужащий из Байкальска погиб в зоне СВО

Боец пал во время выполнения боевого задания.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 26 декабря. Жители Байкальска простились с земляком, участником СВО Никитой Ушаковым. Боец погиб при выполнения боевого задания.

Как сообщает официальный тг-канал (18+) мэра Слюдянского муниципального района Алексея Шульца, Никита Юрьевич родился 17 апреля 1994 года в Байкальске и рос в многодетной семье. После окончания школы № 11 он поступил в техникум кинематографии Иркутска. Срочную службу проходил в войсках ВДВ РФ.

В 2024 году Никита Юрьевич принял ответственное решение подписать контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения СВО.