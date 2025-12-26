На новогодние праздники в Башкирии скорректируют график движения электричек

В период длинных новогодних каникул жителям Башкирии, которые пользуются пригородными поездами, стоит внимательнее следить за графиком. Башкирская пригородная пассажирская компания (БашППК) объявила об изменениях в расписании, которые будут действовать с 30 декабря по 12 января.
На это время вводится специальный режим движения. Будут назначены дополнительные рейсы, которые обычно ходят только по выходным дням. При этом те электрички, которые курсируют исключительно по рабочим дням, на праздники не будут выходить на линии. Также для некоторых составов скорректируют дни их движения. Кроме того, на самых популярных маршрутах пассажиров будут возить более вместительные поезда за счет увеличения количества вагонов.
В связи с этими корректировками в компании настоятельно рекомендуют всем заранее уточнять актуальное время отправления.
