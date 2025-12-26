На новогодние праздники в Башкирии скорректируют график движения электричек

На это время вводится специальный режим движения. Будут назначены дополнительные рейсы, которые обычно ходят только по выходным дням. При этом те электрички, которые курсируют исключительно по рабочим дням, на праздники не будут выходить на линии. Также для некоторых составов скорректируют дни их движения. Кроме того, на самых популярных маршрутах пассажиров будут возить более вместительные поезда за счет увеличения количества вагонов.