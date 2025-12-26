Около 3,3 миллиона россиян защитились от мошенников на «Госуслугах»

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Жизненной ситуацией «Защита от мошенников в сети» на «Госуслугах» в текущем году воспользовалось почти 3,3 миллиона россиян, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
«К функциям сервиса “Защита от мошенников в сети” обратились 3 267 950 человек», — привели в аппарате вице-премьера данные с начала 2025 года.
Там отметили, что в настоящее время внедрены все федеральные и региональные жизненные ситуации, запланированные к запуску в 2025 году. Так, на портале «Госуслуги», а также региональных порталах и сайтах работает 70 федеральных жизненных ситуаций и 425 региональных.
Оказание госуслуг в формате «жизненных ситуаций» в среднем позволило на 29% сократить количество необходимых документов, на 35% — время на получение госуслуг, и на 64% — необходимость посещения ведомств, указали в аппарате вице-премьера.