Около 3,3 миллиона россиян защитились от мошенников на «Госуслугах»

Там отметили, что в настоящее время внедрены все федеральные и региональные жизненные ситуации, запланированные к запуску в 2025 году. Так, на портале «Госуслуги», а также региональных порталах и сайтах работает 70 федеральных жизненных ситуаций и 425 региональных.