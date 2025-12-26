В Челябинской области семьи получили детские пособия досрочно

Отделение Социального фонда России по Челябинской области в предновогодние дни досрочно перечислило детские выплаты за декабрь. Это позволит семьям с детьми заранее получить финансовую поддержку к праздникам.
Выплаты поступят на банковские счета 25 и 26 декабря. В четверг, 25 декабря, были перечислены единое пособие на детей до 17 лет и беременным, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, выплата на первого ребенка до трех лет, а также пособие на ребенка военнослужащего.
В пятницу, 26 декабря, фонд досрочно направил ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Получателям, которые пользуются услугами почтовой связи, декабрьские пособия будут доставлены с 3 по 24 января согласно установленным графикам.
В фонде подчеркивают, что досрочное перечисление носит разовый характер, и уже с января выплаты вернутся к стандартному графику. При этом пенсионерам региона напоминают, что досрочной выплаты январской пенсии не планируется.