В Челябинской области семьи получили детские пособия досрочно

Выплаты поступят на банковские счета 25 и 26 декабря. В четверг, 25 декабря, были перечислены единое пособие на детей до 17 лет и беременным, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, выплата на первого ребенка до трех лет, а также пособие на ребенка военнослужащего.