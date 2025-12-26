Космонавт Федяев приступил к сдаче экзаменов для полета на Crew Dragon

Федяев — летчик-космонавт, Герой России. Зачислен в отряд космонавтов 25 апреля 2013 года. 2 марта 2023 года совершил свой первый полет на пилотируемом корабле Crew Dragon в качестве специалиста миссии Crew-6 и бортинженера МКС-69. В 2023 году награжден медалью Юрия Гагарина. С ноября 2025 года Федяев проходит подготовку в составе основного экипажа МКС-74/75 в качестве бортинженера МКС и специалиста миссии SpaceX Crew-12.