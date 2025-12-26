Ричмонд
Расписание электричек в Москве и области изменится в новогодние праздники

В новогодние праздники изменится расписание движения пригородных поездов в Москве и Подмосковье, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) и Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Источник: Личный архив

«В период новогодних праздников движение пригородных поездов на МЖД будет организовано следующим образом: 30 декабря — по расписанию пятницы, 31 декабря — 10 января — субботы, 11 января — воскресенья», — сказали в пресс-службе МЖД.

Поезда МТППК в эти дни будут курсировать в аналогичном формате.

Также в пресс-службах напомнили об особенностях работы транспорта в новогоднюю ночь. Так, поезда на Московском центральном кольце будут перевозить пассажиров круглосуточно с интервалом движения «Ласточек» в восемь минут. Пригородные поезда на Московских центральных диаметрах, а также на Ярославском и Павелецком направлениях будут выходить в рейсы до 3:00.

В Рождественскую ночь режим работы МЦК продлен на один час — до 2:00, также с восьмиминутным интервалом, а на радиальных направлениях — до 3:00.