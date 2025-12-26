Перед Новым годом Хоценко вручил омичам госнаграды. Публикуем их список

В пятницу, 26 декабря 2025 года, губернатор Виталий Хоценко вручил государственные награды омичам за многолетний труд, вклад в развитие региона.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и омского облправительства, среди тех, кто удостоен высоких знаков отличия — деятели культуры, науки, работники промышленных предприятий, ЖКХ, социальной защиты, государственные служащие, волонтеры.
«Вас объединяет любовь к малой Родине, желание делать нашу страну лучше», — сказал губернатор.
Всего федеральными и региональными наградами поощрены 33 жителя Омской области. Приводим их список полностью.
Указом президента Российской Федерации за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом «Родительская слава» награждена семья Евгения и Ольги Шевченко.
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за значительный вклад в успешную реализацию задач по укреплению обороноспособности страны награждены работники акционерного общества «Омсктрансмаш»:
Александр Болдырев — начальник отдела комплексной защиты;
Александр Бурик — начальник конструкторского бюро по проектированию штампов и пресс-форм отдела главного технолога;
Сергей Вереснюк — заместитель главного инженера по специальному производству группы технического управления производством технического отдела;
Людмила Туровцева — контролер станочных и слесарных работ 5 разряда бюро технического контроля механосборочного цеха;
Татьяна Черник — инженер-технолог 1 категории технологического бюро механосборочного цеха.
за заслуги в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу Василий Киселев — глава Крутинского района Омской области с декабря 1996 года до ноября 2025 года;
медалью «За труды по сельскому хозяйству» за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу Владимир Пушкарев — генеральный директор акционерного общества «Нива»;
медалью «За развитие железных дорог» за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу Олег Мельников — машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо «Омск» Западно-Сибирской Дирекции тяги филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
Знаком отличия «За наставничество» за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность Евгений Аксенов — начальник Омского подразделения Западно-Сибирского учебного центра профессиональных квалификаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
Присвоены почетные звания:
«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу Игорю Арбузину — проректору по учебной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта»;
Валентину Мурзину — тренеру-преподавателю бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска «Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо и самбо имени Сергея Манакова»;
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу Максиму Чекусову — директору федерального государственного бюджетного научного учреждения «Омский аграрный научный центр»;
«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» за заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.
Марзпету ни Гарибяну — директору общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник — Южный».
«Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации» за вклад в развитие избирательной системы Российской Федераци и многолетнюю добросовестную работу.
Елене Ходыревой — председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 245 в Октябрьском административном округе города Омска;
Распоряжением президента Российской Федерации за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Благодарность президента Российской Федерации объявлена Татьяне Колточихиной — члену Омского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».
Распоряжением Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры присвоено почетное звание «Заслуженный деятель культуры Омской области» работникам автономного учреждения культуры Омской области «Омская филармония»:
Галине Вдовиной — артисту оркестра высшей категории Омского академического симфонического оркестра;
Евгению Миронову — артисту оркестра высшей категории Омского академического симфонического оркестра;
Елене Молчановой — артисту оркестра высшей категории Омского академического симфонического оркестра;
Анне Шинковой — артисту-вокалисту (солисту) высшей категории отдела концертно-просветительской деятельности.
«Заслуженный журналист Омской области» за заслуги в сфере журналистики и большой вклад в развитие информационной политики.
Галине Тарасовой — ответственному секретарю бюджетного учреждения Омской области «Редакция газеты “Авангард”.
«Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области» за заслуги в развитии и совершенствовании государственной гражданской службы Омской области.
Ольге Гачеговой — советнику сектора закупок департамента правового и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;
Татьяне Киве — начальнику отдела надзора и контроля департамента занятости населения Министерства труда и социального развития Омской области;
Анжеле Мишиной — главному специалисту управления административно-правового и финансового обеспечения административного департамента Министерства региональной безопасности Омской области.
«Заслуженный работник промышленности Омской области» за заслуги в развитии ракетно-космической промышленности.
Александру Сальникову — заместителю генерального конструктора — начальнику направления акционерного общества «Государственный космический научно-производственный центр имени Хру ничева»;
«Заслуженный работник социальной защиты населения Омской области» за заслуги в эффективной организации стационарного социального обслуживания населения.
Любови Герасимович — директору автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Атакский дом-интернат».
за заслуги в развитии и совершенствовании сферы социального обслуживания населения.
Неле Шпехт — заместителю руководителя бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Называевского района»;
Распоряжением Правительства Омской области за многолетний безупречный труд и высокое профессиональное мастерство Почетной гармотой Правительства Омской области наградждены:
Юлия Коровина — советник Секретариата Губернатора Омской области.
За активное участие в общественно полезной деятельности и оказание гуманитарной помощи гражданам Российской Федерации, проходящим службу в зоне проведения специальной военной операции.
Дмитрий Сахань — заместитель Председателя Омского городского Совета;
Почетной грамотой войсковой части 16871 за поддержку личного состава войсковой части 16871 награждена:
Елена Пученко.
Благодарственным письмом командира 2-го мотострелкового батальона (штурмового) 439-го мотострелкового полка (штурмового).
За помощь военнослужащим 2-го мотострелкового штурмового батальона 439 мотострелкового полка поощрены:
Участники волонтерской группы «Надежный тыл», награду принимает Марина Терещенко;
Швеи волонтерской группы «Надежный тыл», награду принимает Оксана Губанова;
Участники волонтерской группы «Солдатский котелок», награду принимает Ольга Ушакова.
Фото: Сергей Мельников.