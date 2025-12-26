Ричмонд
Перед Новым годом Хоценко вручил омичам госнаграды. Публикуем их список

Федеральными и региональными наградами поощрены 33 жителя Омской области.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В пятницу, 26 декабря 2025 года, губернатор Виталий Хоценко вручил государственные награды омичам за многолетний труд, вклад в развитие региона.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и омского облправительства, среди тех, кто удостоен высоких знаков отличия — деятели культуры, науки, работники промышленных предприятий, ЖКХ, социальной защиты, государственные служащие, волонтеры.

«Вас объединяет любовь к малой Родине, желание делать нашу страну лучше», — сказал губернатор.

Всего федеральными и региональными наградами поощрены 33 жителя Омской области. Приводим их список полностью.

Указом президента Российской Федерации за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом «Родительская слава» награждена семья Евгения и Ольги Шевченко.

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за значительный вклад в успешную реализацию задач по укреплению обороноспособности страны награждены работники акционерного общества «Омсктрансмаш»:

Александр Болдырев — начальник отдела комплексной защиты;

Александр Бурик — начальник конструкторского бюро по проектированию штампов и пресс-форм отдела главного технолога;

Сергей Вереснюк — заместитель главного инженера по специальному производству группы технического управления производством технического отдела;

Людмила Туровцева — контролер станочных и слесарных работ 5 разряда бюро технического контроля механосборочного цеха;

Татьяна Черник — инженер-технолог 1 категории технологического бюро механосборочного цеха.

за заслуги в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу Василий Киселев — глава Крутинского района Омской области с декабря 1996 года до ноября 2025 года;

медалью «За труды по сельскому хозяйству» за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу Владимир Пушкарев — генеральный директор акционерного общества «Нива»;

медалью «За развитие железных дорог» за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу Олег Мельников — машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо «Омск» Западно-Сибирской Дирекции тяги филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Знаком отличия «За наставничество» за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность Евгений Аксенов — начальник Омского подразделения Западно-Сибирского учебного центра профессиональных квалификаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу Игорю Арбузину — проректору по учебной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта»;

Валентину Мурзину — тренеру-преподавателю бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска «Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо и самбо имени Сергея Манакова»;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу Максиму Чекусову — директору федерального государственного бюджетного научного учреждения «Омский аграрный научный центр»;

«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» за заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.

Марзпету ни Гарибяну — директору общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник — Южный».

«Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации» за вклад в развитие избирательной системы Российской Федераци и многолетнюю добросовестную работу.

Елене Ходыревой — председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 245 в Октябрьском административном округе города Омска;

Распоряжением президента Российской Федерации за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Благодарность президента Российской Федерации объявлена Татьяне Колточихиной — члену Омского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

Распоряжением Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры присвоено почетное звание «Заслуженный деятель культуры Омской области» работникам автономного учреждения культуры Омской области «Омская филармония»:

Галине Вдовиной — артисту оркестра высшей категории Омского академического симфонического оркестра;

Евгению Миронову — артисту оркестра высшей категории Омского академического симфонического оркестра;

Елене Молчановой — артисту оркестра высшей категории Омского академического симфонического оркестра;

Анне Шинковой — артисту-вокалисту (солисту) высшей категории отдела концертно-просветительской деятельности.

«Заслуженный журналист Омской области» за заслуги в сфере журналистики и большой вклад в развитие информационной политики.

Галине Тарасовой — ответственному секретарю бюджетного учреждения Омской области «Редакция газеты “Авангард”.

«Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области» за заслуги в развитии и совершенствовании государственной гражданской службы Омской области.

Ольге Гачеговой — советнику сектора закупок департамента правового и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;

Татьяне Киве — начальнику отдела надзора и контроля департамента занятости населения Министерства труда и социального развития Омской области;

Анжеле Мишиной — главному специалисту управления административно-правового и финансового обеспечения административного департамента Министерства региональной безопасности Омской области.

«Заслуженный работник промышленности Омской области» за заслуги в развитии ракетно-космической промышленности.

Александру Сальникову — заместителю генерального конструктора — начальнику направления акционерного общества «Государственный космический научно-производственный центр имени Хру ничева»;

«Заслуженный работник социальной защиты населения Омской области» за заслуги в эффективной организации стационарного социального обслуживания населения.

Любови Герасимович — директору автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Атакский дом-интернат».

за заслуги в развитии и совершенствовании сферы социального обслуживания населения.

Неле Шпехт — заместителю руководителя бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Называевского района»;

Распоряжением Правительства Омской области за многолетний безупречный труд и высокое профессиональное мастерство Почетной гармотой Правительства Омской области наградждены:

Юлия Коровина — советник Секретариата Губернатора Омской области.

За активное участие в общественно полезной деятельности и оказание гуманитарной помощи гражданам Российской Федерации, проходящим службу в зоне проведения специальной военной операции.

Дмитрий Сахань — заместитель Председателя Омского городского Совета;

Почетной грамотой войсковой части 16871 за поддержку личного состава войсковой части 16871 награждена:

Елена Пученко.

Благодарственным письмом командира 2-го мотострелкового батальона (штурмового) 439-го мотострелкового полка (штурмового).

За помощь военнослужащим 2-го мотострелкового штурмового батальона 439 мотострелкового полка поощрены:

Участники волонтерской группы «Надежный тыл», награду принимает Марина Терещенко;

Швеи волонтерской группы «Надежный тыл», награду принимает Оксана Губанова;

Участники волонтерской группы «Солдатский котелок», награду принимает Ольга Ушакова.

Фото: Сергей Мельников.