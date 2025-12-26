В Омском колледже культуры и искусств сообщили о кончине Натальи Фильчаковой

В Омском колледже культуры и искусств объявили о трагической утрате. 25 декабря 2025 года на 51-м году жизни скончалась методист учебного заведения Наталья Евгеньевна Фильчакова.
Как сообщили коллеги в социальных сетях, Наталья Евгеньевна ушла из жизни после непродолжительной болезни. Ее профессионализм, вежливость, тактичность, мудрость и искреннее человеколюбие всегда отмечали все, кто с ней работал.
Прощание с Натальей Фильчаковой состоится 27 декабря 2025 года в 14:00 в прощальном зале по адресу: улица 10 лет Октября, 208 В. Редакция «КП Омск» выражает глубокие соболезнования семье педагога.