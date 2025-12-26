Ричмонд
Предприятие в Челябинской области возместило вред, причинённый реке Миасс

В Челябинской области ОАО «Миассводоканал» полностью возместило вред, причинённый реке Миасс. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщили в пресс-службе уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

Источник: Pchela.News

В сентябре в ходе плановой проверки был выявлен факт загрязнения реки Миасс. Предприятие сбрасывало сточные воды с 21 по 27 августа 2025 года посредством выпуска № 1 ОАО «Миассводоканал» с превышением нормативов допустимого сброса. Размер вреда оценили почти в 138 тысяч рублей.

Предприятию было направлено требование о возмещении вреда. «Миассводоканал» признал допущенное нарушение и выплатил деньги.

Ранее мы рассказывали, что Магнитогорский птицеводческий комплекс (управляющая компании ООО «Урал-СИТНО») в Челябинской области уличили в выбросах и сбросе сточных вод без разрешительных документов.