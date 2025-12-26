Предприятие в Челябинской области возместило вред, причинённый реке Миасс

В сентябре в ходе плановой проверки был выявлен факт загрязнения реки Миасс. Предприятие сбрасывало сточные воды с 21 по 27 августа 2025 года посредством выпуска № 1 ОАО «Миассводоканал» с превышением нормативов допустимого сброса. Размер вреда оценили почти в 138 тысяч рублей.