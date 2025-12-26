Ричмонд
Казахстанец угнал машину у спящего бизнес-партнера, но был пойман полицией

25-летний мужчина угнал машину у своего партнера по бизнесу и оставил ее на одной из улиц Астаны. Угонщика обнаружила полиция, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Источник: Nur.kz

Двое мужчин из региона Казахстана приехали в Астану для работы и стали бизнес-партнерами. Они арендовали квартиру, где в ночь происшествия потерпевший уснул.

Подозреваемый воспользовался этим моментом, тайно вынул из кармана его куртки ключи от автомобиля Changan CS75 Plus и скрылся с места происшествия. После этого он перестал выходить на связь и исчез.

Рано утром полицейские обнаружили похищенный автомобиль, стоимость которого оценивается в 15 миллионов тенге, оставленным на одной из улиц города без присмотра.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 25-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления.

Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры личной безопасности и внимательно относиться к своим вещам, даже находясь в компании знакомых.