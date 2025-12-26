Ученые предупредили о возможных вспышках на Солнце

Учёные рассказали, что самый крупный в этом году комплекс пятен под номерами 4294, 4296 и 4298, который скрылся 12−13 декабря, может уже в течение суток вновь выглянуть на Южном полушарии Солнца. В то же время, как ожидают в Лаборатории, активный центр может иметь уже существенно меньшую площадь, чем несколько недель назад.