Десять человек задержали во время рейда в ночном клубе Ростова

В одном из ночных клубов Ростова-на-Дону в ходе рейда опросили 63 человека, из которых десять в итоге задержали в административном порядке из-за подозрения в употреблении наркотиков (ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ). Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
— Задержанных направили на прохождение медицинского освидетельствования. Кроме того, зафиксировали факт продажи алкоголя без вскрытия потребительской тары (ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ), материал по этому поводу зарегистрировали в отделе полиции, — сообщили донском главке МВД.
Полицейские организовали рейд при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Подобные проверки регулярно проводятся для предупреждения оборота наркотиков и продажи контрафактного алкоголя. Также подобная работа помогает находить в клубах несовершеннолетних, которым запрещено посещать ночные заведения.
