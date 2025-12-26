«Просто прелесть»: Жанар Дугалова появилась в шикарном платье с открытой спиной

На фото Жанар в роскошном красном платье в пол с открытой спиной. Наряд она дополнила длинными серебристыми серьгами. Она стоит рядом с наряженной елкой и улыбается, глядя в камеру. Актриса дала понять, что эта съемка была приурочена к празднику, отметив под фото смайлики в виде кинокамеры, красного сердечка и елочки.