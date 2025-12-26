Ричмонд
«Просто прелесть»: Жанар Дугалова появилась в шикарном платье с открытой спиной

Казахстанская певица и актриса Жанар Дугалова, экс-солистка группы «КешYOU», разместила новогодние фотографии в своем Instagram, на которых запечатлелась возле елки, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

На фото Жанар в роскошном красном платье в пол с открытой спиной. Наряд она дополнила длинными серебристыми серьгами. Она стоит рядом с наряженной елкой и улыбается, глядя в камеру. Актриса дала понять, что эта съемка была приурочена к празднику, отметив под фото смайлики в виде кинокамеры, красного сердечка и елочки.

Почти 7 тысяч «лайков» с момента публикации набрали ее теплые и атмосферные фотографии. Комментаторы не пожалели комплиментов и пожеланий для актрисы.

«Просто прелесть, милая певица», «Жанар Дугалова, с наступающим вас! Какая вы красивая возле елочки», «Наша красавица», «Вы просто огонь», «Красивые — и Жанар, и елочка»,

— отреагировали фанаты.