«Просто прелесть»: Жанар Дугалова появилась в шикарном платье с открытой спиной

На фото Жанар в роскошном красном платье в пол с открытой спиной. Наряд она дополнила длинными серебристыми серьгами. Она стоит рядом с наряженной елкой и улыбается, глядя в камеру. Актриса дала понять, что эта съемка была приурочена к празднику, отметив под фото смайлики в виде кинокамеры, красного сердечка и елочки.
Почти 7 тысяч «лайков» с момента публикации набрали ее теплые и атмосферные фотографии. Комментаторы не пожалели комплиментов и пожеланий для актрисы.
«Просто прелесть, милая певица», «Жанар Дугалова, с наступающим вас! Какая вы красивая возле елочки», «Наша красавица», «Вы просто огонь», «Красивые — и Жанар, и елочка»,
— отреагировали фанаты.