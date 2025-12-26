На Кубани обнаружили костяные «коньки» античной эпохи

Как сообщили в пресс-службе, в 2024 году сотрудники ИИМК РАН проводили масштабные спасательные работы на нескольких объектах в Темрюкском районе, оказавшихся на трассе нового топливопровода. Эти памятники относятся к периоду от античности до средневековья и являются ценным источником информации о жизни, хозяйстве и культурных практиках населения Тамани, где в те времена располагалось Боспорское царство. Изучение комплекса памятников позволяет не просто описать единичную находку, а восстановить целостную картину адаптации древних сообществ к природным условиям региона. Работы ученых показали, что население Таманского полуострова не только успешно занималось скотоводством и ремеслами, но и остроумно приспосабливалось к сезонным особенностям климата.