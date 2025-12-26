В омской ИК-3 завершили капитальный ремонт трех объектов

«Проводить концерты, спектакли, творческие конкурсы и другие мероприятия для поддержания благоприятной социально-психологической обстановки среди отбывающих наказание — теперь можно будет в обновленном актовом зале культурно-досугового центра. Его оснастили современным звуковым и световым оборудованием», — говорится в сообщении.