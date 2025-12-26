В омской ИК-3 завершили капитальный ремонт трех объектов

В исправительной колонии № 3 после ремонтных работ открыли профессиональное училище, запираемое помещение строгих условий отбывания наказания и актовый зал культурно-досугового центра. Об этом рассказали 26 декабря в региональном УФСИН.
«Проводить концерты, спектакли, творческие конкурсы и другие мероприятия для поддержания благоприятной социально-психологической обстановки среди отбывающих наказание — теперь можно будет в обновленном актовом зале культурно-досугового центра. Его оснастили современным звуковым и световым оборудованием», — говорится в сообщении.
В профессиональное училище тоже закупили передовую технику. На торжественном открытии отремонтированных объектов присутствовали представители управления ФСИН и городские власти.