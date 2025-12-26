В Архангельской области установили спутниковые ошейники на северных оленей

«Полученная информация важна как научная основа для формирования системы охраны данного подвида. В российском законодательстве для этого предусмотрен ряд мер: создание особо охраняемых природных территорий, выделение особо защищаемых участков леса, введение ограничений на охоту и усиление контроля за ее проведением. Использование любого из этих инструментов требует достоверных и актуальных данных. И проект фонда “Природа и люди” как раз ориентирован на получение сведений, которые внесут вклад в дело сохранения и восстановление популяции дикого северного оленя в России», — приводит пресс-служба слова эксперта по сохранению ценных лесных экосистем фонда Константина Кобякова.