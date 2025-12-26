В Архангельской области установили спутниковые ошейники на северных оленей

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Специалисты фонда «Природа и люди» установили три спутниковых ошейника российского производства на диких краснокнижных северных оленей в Архангельской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
«Эксперты фонда “Природа и люди” при поддержке компании “Лемана ПРО” установили три спутниковых ошейника российского производства на диких лесных северных оленей в Шиловском заказнике, Архангельская область», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что программа мониторинга является частью совместного проекта фонда и ритейлера, направленного на сохранение лесов и биоразнообразия России.
«Теперь ученым станут видны пути миграции краснокнижного северного оленя, а полученные данные будут использоваться для сохранения популяции этого вида, входящего в национальный проект “Экологическое благополучие”, — отметили в фонде.
В пресс-службе напомнили, что европейский северный олень — один из исчезающих подвидов северного оленя, чей ареал на северо-западе России сохранился лишь в виде разрозненных очагов.
«Для разработки эффективных мер по сохранению и восстановлению популяции важно определить основные его места обитания и изучить пути перемещения оленей между ними. Именно эту задачу решает спутниковая телеметрия. Три передатчика “Квазар” российского производства были закреплены на животных во время их пребывания на зимних пастбищах», — говорится в сообщении фонда.
Ученые надеются, что собранные в течение нескольких сезонов данные телеметрии позволят получить необходимые сведения.
«Полученная информация важна как научная основа для формирования системы охраны данного подвида. В российском законодательстве для этого предусмотрен ряд мер: создание особо охраняемых природных территорий, выделение особо защищаемых участков леса, введение ограничений на охоту и усиление контроля за ее проведением. Использование любого из этих инструментов требует достоверных и актуальных данных. И проект фонда “Природа и люди” как раз ориентирован на получение сведений, которые внесут вклад в дело сохранения и восстановление популяции дикого северного оленя в России», — приводит пресс-служба слова эксперта по сохранению ценных лесных экосистем фонда Константина Кобякова.
В фонде добавили, что еще недавно ареал обитания дикого северного оленя охватывал обширные территории тайги и тундры, однако чрезмерная охота и сокращение площади нетронутых лесов привели к почти полному исчезновению оленя во многих регионах. В настоящее время четыре подвида занесены в Красную книгу России, а с 2024 года северный олень включен в перечень приоритетных видов для охраны в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», утвержденного Минприроды РФ.
«Северные олени на многих территориях испытывают недостаток минералов в питании. Поэтому мы используем сеть искусственных солонцов в местах отлова. Минеральная подкормка компенсирует дефицит в рационе оленей и позволяет мягко привлечь их в определенную точку для установки ошейников. Мы рассчитываем, что многолетние данные спутникового мониторинга помогут точно определить не только сезонные местообитания и пути миграции, но и ключевые участки обитания в сложные периоды годового цикла», — сообщает пресс-служба, ссылаясь на слова кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника лаборатории Биоресурсов и этнографии ФИЦКИА УрО РАН Виктора Мамонтова.