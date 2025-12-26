«Не ждите быстрых результатов»: власти Астаны ответили на жалобы жителей на пробки

Асхат Карагойшин согласился с тем, что в городе растет количество автомобильных пробок. По его мнению, на ситуацию повлияло и то, что только за 9 месяцев выросло количество автомобилей на 10%. «Я хотел бы отметить, что это больше, чем за последние три года. Это только за 9 месяцев. Автомобилизация города растет, и Астана является центром притяжения. Пробки дорожные — это болезнь многих мегаполисов, которые растут. Астана растет активными темпами, она становится лучше с каждым днем», — заявил Асхат Карагойшин.