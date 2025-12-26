«Не ждите быстрых результатов»: власти Астаны ответили на жалобы жителей на пробки

Асхат Карагойшин согласился с тем, что в городе растет количество автомобильных пробок. По его мнению, на ситуацию повлияло и то, что только за 9 месяцев выросло количество автомобилей на 10%. «Я хотел бы отметить, что это больше, чем за последние три года. Это только за 9 месяцев. Автомобилизация города растет, и Астана является центром притяжения. Пробки дорожные — это болезнь многих мегаполисов, которые растут. Астана растет активными темпами, она становится лучше с каждым днем», — заявил Асхат Карагойшин.
Решать же проблему власти намерены через развитие общественного транспорта. «Основной тезис и основной посыл нашей комплексной программы — это предоставить гражданам возможность быстрого перемещения именно через улучшение общественного транспорта, ускорение движения общественного транспорта и предоставление комфортных условий для граждан, которые пользуются общественным транспортом», — добавил спикер.
Сейчас в столице общественным транспортом пользуются 40% населения, и планы довести этот показатель до 70%. «Прошу не ожидать сразу быстрых мер (результатов. — Ред.) — мы улучшили утром транспортную ситуацию путем переноса начала рабочего времени, но вместе с тем вечером одномоментно выходит большое количество людей — именно эти пробки мы сегодня и наблюдаем. Акимат Астаны работает активно с этим вопросом. Количество автобусов увеличилось в этом году, и первые значительные результаты мы увидим в ближайшие два года», — заверил он.