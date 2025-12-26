Индекс промпроизводства в Челябинской области сократился на 3,9%

В Челябинской области индекс промышленного производства в январе-ноябре упал на 3,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в Челябинскстате.
Добыча полезных ископаемых сократилась на 3,7%, показатели обрабатывающих производств понизились на 4,6%.
Производство пищевых продуктов сократилось на 1,8% производство одежды рухнуло на 43,6%, металлургическое производство уменьшилось на 5,8%.
При этом производство кожи и изделий из нее выросло на 19,5%, изготовление некоторых категорий машин и оборудования повысилось на 11,1%, ремонт и монтаж машин и оборудования за год выросли на 9%.
В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений производство возросло за год на 15,4%.