Индекс промпроизводства в Челябинской области сократился на 3,9%

В Челябинской области сократились добыча полезных ископаемых, производство продуктов и одежды.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области индекс промышленного производства в январе-ноябре упал на 3,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в Челябинскстате.

Добыча полезных ископаемых сократилась на 3,7%, показатели обрабатывающих производств понизились на 4,6%.

Производство пищевых продуктов сократилось на 1,8% производство одежды рухнуло на 43,6%, металлургическое производство уменьшилось на 5,8%.

При этом производство кожи и изделий из нее выросло на 19,5%, изготовление некоторых категорий машин и оборудования повысилось на 11,1%, ремонт и монтаж машин и оборудования за год выросли на 9%.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений производство возросло за год на 15,4%.