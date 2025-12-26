Госстандарт назвал важные признаки безопасной новогодней гирлянды

В Госстандарте обратили внимание, что дешевая гирлянда чаще всего изготовлена из низкокачественных материалов. Резкий запах пластмассы говорит о некачественном пластике в изоляции и об опасности вредных для здоровья формальдегидов. Длина кабеля между штепсельной вилкой и первым патроном с лампочкой должна быть не менее 1,5 метра.