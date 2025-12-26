Госстандарт назвал важные признаки безопасной новогодней гирлянды

В Госстандарте рассказали, как выбрать безопасную и качественную гирлянду, пишет БелТА.
Прежде всего, при покупке новогодней гирлянды нужно обращать внимание на наличие маркировки на белорусском или русском языке с наименованием, основными параметрами и характеристиками, влияющими на безопасность изделия.
— Также должна быть маркировка единым знаком обращения продукции «ЕАС», — обратили внимание в комитете.
В Госстандарте обратили внимание, что дешевая гирлянда чаще всего изготовлена из низкокачественных материалов. Резкий запах пластмассы говорит о некачественном пластике в изоляции и об опасности вредных для здоровья формальдегидов. Длина кабеля между штепсельной вилкой и первым патроном с лампочкой должна быть не менее 1,5 метра.
Также для улицы нужно использовать только специальные гирлянды, имеющие дополнительную влагозащиту. Обычная гирлянда на улице быстро выйдет из строя, в лучшем случае, а в худшем — грозит замыканием и пожаром. В исправной гирлянде провод плотно прилегает ко всем элементам гирлянды, гладкий, без трещин и заусенцев, лампочки не мигают нетипично.
Ранее Госэнергонадзор сказал правду о штрафе за новогодние гирлянды на окнах белорусов.
Тем временем ГАИ сказала, что делать белорусским водителям из-за ухудшения условий на дорогах.