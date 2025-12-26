«Другой» Новый год, или Когда помощь важнее салютов и оливье

«У всех Новый год, а у нас трагедия и слезы. Но есть и случаи чудесного спасения. В прошлую новогоднюю ночь моя дочь вышла на задний двор дома, где обычно мы кормим бездомных собак. Там были глубокие сугробы, и мороз в ту ночь был минус 25. Она услышала, как под снегом громко мяукает кошка — нет, она даже не мяукала — она орала. Дочка подошла, раскрыла куртку, и кошка бросилась ей на грудь. Истощенная, обмороженная, голодная… Принесли в дом, накормили, отогрели. Так она и осталась с нами. Назвали ее Крыса», — рассказывает Ольга Бахтеева.