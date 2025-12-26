Патрушев примет участие в акции «Елка желаний»

«От себя что хочу еще предложить? На рубеже защиты Москвы во времена Великой Отечественной войны сегодня расположен музей отечественной военной истории. Там, помимо бронетанковой техники, есть еще и артиллерийские системы, есть мотоциклы, есть другая техника, которая, думаю, тоже представит для тебя интерес, если ты увлекаешься военной историей», — поделился Патрушев.