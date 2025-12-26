Советским тяжеловозам Починковского конезавода грозит убой

Нам практически достоверно уже известно, что действительно большую часть лошадей, которых пытались изъять, ждали на мясокомбинатах Чувашии. Это говорит о том, что люди, которые приехали за «своим», совершали вчера преступление против нашей отечественной вымирающей породы советский тяжеловоз. В мире осталось не более 200 конематок (лошади, которые могут давать здоровое потомство). Вы представляете, что вчера хотели вывозить именно маток с маленькими жеребятами.