Советским тяжеловозам Починковского конезавода грозит убой

Как сообщила одна из учредителей АНО «Починковский конный завод», руководитель по развитию бренда Инна Мосунова, лошадям редкой породы советский тяжеловоз грозит убой.

Источник: Соцсети

Недавно их едва не забрали, и только силами сотрудников, полицейских и местных жителей животных удалось уберечь.

Инна Мосунова записала ряд видеообращений в соцсетях предприятия, в которых подробно обо всем рассказала. По её словам, 24 декабря к заводу подъехали большие машины с чувашскими номерами. Что незаконно, так как лошади находятся на карантине до 29 декабря, поскольку им сделали прививку от сибирской язвы.

Местные жители оперативно отреагировали и перекрыли проезд фурам с территории завода. Машины уехали пустыми. Инна Мосунова обратила внимание, что за животными приезжали не коневозки, а именно фуры. Это важно, ведь после поездок в таких машинах лошади повреждают ноги и уже не могут ходить.

Нам практически достоверно уже известно, что действительно большую часть лошадей, которых пытались изъять, ждали на мясокомбинатах Чувашии. Это говорит о том, что люди, которые приехали за «своим», совершали вчера преступление против нашей отечественной вымирающей породы советский тяжеловоз. В мире осталось не более 200 конематок (лошади, которые могут давать здоровое потомство). Вы представляете, что вчера хотели вывозить именно маток с маленькими жеребятами.

Инна Мосунова
 учредитель АНО «Починковский конный завод», руководитель по развитию бренда

Волонтёры подготовили обращения в правительство и правоохранительные органы.

Завод признали банкротом в 2009 году из-за долга в 1 млн рублей. В 2021 году животноводческие помещения выкупила организация ООО «Волгогазстрой». Инна Мосунова пояснила, что лошади принадлежали ООО «Сельхозпродукт», однако позднее компания продала их консалтинговой фирме. По факту фиктивной купли-продажи было возбуждено уголовное дело, расследование по которому продолжается до сих пор.

Ранее сообщалось, что Починковский конезавод в Нижегородской области начал восстановление ипподрома.

Напомним, в ходе рабочей поездки в муниципальный округ в 2021 году губернатор Глеб Никитин озвучивал планы по поддержке в сохранении и восстановлении Починковского конного завода.

«Завод мог бы стать важной точкой туристического притяжения. Рядом находится Большое Болдино. Можно было бы связать эти маршруты», — высказался тогда он.

Справка

Исторические сведения о Починковском конном заводе гласят: боярин Б. И. Морозов купил в 1647 году у царя Алексея Михайловича (Романова) «пустую Мордовскую землю Починки с пустошами и полянами, с бортными и лесными уходьями (угодьями) за 143 рубля и три алтына с деньгой». Для использования лугов и пастбищ Морозов приказал поставить в Новом Рождественне (Починках) «Конский завод», что и было сделано в 1652 году. На заводе стали выращивать выездных и верховых лошадей.

Официальной датой основания Починковского конного завода считается 1760 год. В 1819—1821 гг. был отстроен каменный заводской комплекс.

С 2012 по 2017 год назывался ООО «Конный завод “Починковский”. Предприятие признано банкротом 7 октября 2019 года.