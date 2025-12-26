В Уфе смонтировали паровоз для музея под открытым небом.

В башкирской столице завершился монтаж паровоза для музея под открытым небом на площадке вокруг стелы «Уфа — город трудовой доблести». Напомним, мэрия обещала, что объект соберут до конца года. По планам, локомотив будет интерактивным. Уфимцы и гости города смогут зайти внутрь, побывать в кабине машиниста и сделать памятные фотографии.