Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе смонтировали паровоз для музея под открытым небом

В Уфе смонтировали паровоз для музея под открытым небом.

В башкирской столице завершился монтаж паровоза для музея под открытым небом на площадке вокруг стелы «Уфа — город трудовой доблести». Напомним, мэрия обещала, что объект соберут до конца года. По планам, локомотив будет интерактивным. Уфимцы и гости города смогут зайти внутрь, побывать в кабине машиниста и сделать памятные фотографии.

Музей под открытым небом будет рассказывать о трудовых подвигах уфимцев в годы Великой Отечественной войны. Это память о башкирской нефти, уфимских авиационных двигателях, бронепоездах, станках, которые внесли большой вклад в общую Победу.