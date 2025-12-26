Функциональное замирание: как с ним связаны стресс и «отключение» эмоций

В New York Times обратили внимание на то, что в социальных сетях под формулировкой «функциональное замирание» порой имеют в виду всепоглощающий стресс, способный истощить энергетические запасы человека и его умение сосредотачиваться. Так, в публикации ссылаются на ролик в TikTok, снятый неким врачом и набравший 4 млн просмотров. Медик назвал функциональное замирание состоянием сознания, вызванным хроническим стрессом. Человек еще может выполнять свои обязанности, но при этом ему кажется, что он «просто существует» и делает все механически (going through the motions). Видео собрало 1700 комментариев, в которых пользователи в том числе признавались, что им такие чувства знакомы.