Функциональное замирание: как с ним связаны стресс и «отключение» эмоций

Что говорят психологи, как выйти из такого состояния.

Источник: Freepik

Нет такого диагноза как «функциональное замирание» (functional freeze). Тем не менее в социальных сетях подобное состояние обсуждается довольно часто, а некоторые ролики, посвященные этой теме, набирают миллионные просмотры. Что стоит за формулировкой и почему она важна — в материале РБК Life.

Что такое функциональное замирание

В New York Times обратили внимание на то, что в социальных сетях под формулировкой «функциональное замирание» порой имеют в виду всепоглощающий стресс, способный истощить энергетические запасы человека и его умение сосредотачиваться. Так, в публикации ссылаются на ролик в TikTok, снятый неким врачом и набравший 4 млн просмотров. Медик назвал функциональное замирание состоянием сознания, вызванным хроническим стрессом. Человек еще может выполнять свои обязанности, но при этом ему кажется, что он «просто существует» и делает все механически (going through the motions). Видео собрало 1700 комментариев, в которых пользователи в том числе признавались, что им такие чувства знакомы.

«Кажется, что вы функционируете, но внутри эмоционально и психически выключены, словно действуете на автопилоте», — уточнила детский психиатр Уиллоу Дженкинс в беседе с Women’s Health.

Люди «обездвижены» инерцией, у них нет желания стремиться к своим целям, любимый вид занятий им уже не приносит никакой радости, дополнили в Forbes.

Впрочем, единого определения нет, так что описания функционального замирания варьируются. Например, могут иметь в виду тревогу, смешанную с переутомлением, или говорить об «эмоциональном оцепенении» и о том, что участие в общественной жизни больше не приносит никакого удовольствия. У людей есть силы на выполнение конкретных обязанностей, но ничего сверх необходимого они уже не могут заставить себя сделать.

Что приводит к функциональному замиранию

В Forbes среди причин функционального замирания упомянули эмоциональное выгорание, отсутствие направления в жизни. В издании предупредили, что по мере роста ответственности человек может отстраняться от мира, испытывать апатию. В таком состоянии он меньше общается с другими людьми, социальное взаимодействие становится поверхностным, может снизиться работоспособность, начнутся проблемы с самооценкой.

По мнению клинического психолога Джорджа А. Бонанно, функциональное замирание может быть спровоцировано тем, что человек перегружен из-за требований, которые ему предъявляются в обычной жизни. Либо оно стало итогом информационной перегрузки — сейчас много контента и новостей, способных вызвать беспокойство или тревогу, вплоть до того, что человек почувствует себя подавленным.

«Теперь люди испытывают постоянный сильный стресс, а их нервная система находится в состоянии повышенной возбудимости. Нахождение в таком состоянии, конечно же, не про устойчивость, тогда-то и возникают подобные “замирания”», — дополнила психотерапевт Оливия Верхалст.

Эксперт также напомнила об аллостатической нагрузке, представляющей собой совокупное воздействие хронического стресса и повторяющихся жизненных испытаний на тело и психику. По словам Верхалст, так как стресс накапливается, аллостатическая нагрузка возрастает, а способность адаптироваться к новым факторам стресса снижается. Все это делает человека более подверженным «замиранию» или «выключению», если ситуация становится более напряженной.

Пример: горят дедлайны, родители просят организовать праздник в честь родственницы, а тут еще и машина сломалась. По отдельности с этими проблемами справиться проще, но когда они накапливаются, то у нервной системы может не быть шанса на восстановление. Так что способность справляться с подобными проблемами снижается, есть риск «замирания».

Как добавила Верхалст, при «замирании» активизируются элементы симпатической и парасимпатической нервных систем. Первая отвечает за реакцию «бей или беги», а вторая обычно связана с системой «отдыха и пищеварения». Обычно они скоординированы или чередуются. При «замирании» человек находится в состоянии повышенной физической возбудимости и с ощущением обездвиженности, отключения. Ему может казаться, что он «застрял» психически и физически, так как тело пребывает в стрессе. Подобным образом нервная система пытается защитить человека, когда ни бегство, ни борьба не представляют собой оптимального варианта.

Как подчеркнула клинический психолог Янина Фишер, функциональное замирание способно сигнализировать и о таких проблемах с ментальным здоровьем, как сезонное аффективное расстройство, деперсонализация или последствия психологических травм.

Почему термин «функциональное замирание» важен

Сама фраза завирусилась в соцсетях относительно недавно — пик ее популярности в интернет-поисковиках выпадает на 2024 год, тогда же на нее отреагировали и зарубежные СМИ.

Хоть такого диагноза и нет, термин «функциональное замирание» все равно важен, по сути, он представляет собой способ для описания эмоционального состояния. «“Я утратила мотивацию” — как-то не убедительно звучит», — пояснила Фишер.

Как выйти из функционального замирания

В New York Times уточнили, что сначала следует разобраться, почему термин «функциональное замирание» резонирует с состоянием человека: связано ли это с переутомлением, с работой, обстановкой в мире и так далее.

Боннано предлагает сосредоточиться на решении основных проблем в жизни. Например, если человек переживает по конкретному поводу, то стоит подумать, как справиться с вызывающим беспокойство фактором. Если речь о переутомлении, то, возможно, стоит наладить режим сна.

Дженкинс рекомендует попробовать «техники заземления», они помогут активировать чувства и ощутить свое тело.

Примеры:

  • рассосать кислую или мятную конфету;
  • быстро «просканировать» тело — осознать, какие его части напряжены, а какие расслаблены, а далее попытаться расслабить конкретные части тела (подбородок, плечи);
  • «техника 5−4−3−2−1», при которой можно идентифицировать пять вещей: пять предметов, которые можно увидеть; четыре предмета, которые можно потрогать; три — услышать; запах двух вещей почувствовать, а одну попробовать на вкус.

Еще один способ расслабиться — прогрессивная мышечная релаксация: поочередно напрягать, а затем расслаблять части тела. По словам Дженкинс, этот метод помогает почувствовать свое тело, осознать физический стресс, успокоить разум и нервную систему.

При тревожности и переутомлении имеет смысл заняться поддержанием вегетативной нервной системы. Почувствовать свое тело и немного успокоиться — помогут медитации, йога, тай-чи и бег, уточнила Фишер. Верхалст советует выполнить физические упражнения, потанцевать, порисовать или даже прогуляться по району во время обеда. На ее взгляд, также стоит делать небольшие перерывы во время работы.

В Forbes рекомендовали попробовать «лесные купания» — это неторопливые прогулки по лесу, когда человек пытается задействовать все свои чувства: любуется видами, вдыхает аромат леса, чувствует шорох листвы под ногами и слушает пение птиц, к примеру. Также можно закрыть глаза, сфокусироваться на дыхании и позволить себе расслабиться.

Еще один вариант — звуковые ванны, они же медитации под звуки поющих чаш, гонга или камертона. Другая рекомендация от Forbes — йога смеха, в которой смех сочетается с дыхательными практиками.

Если симптоматика вызывает особое беспокойство, стоит обратиться к психотерапевту, чтобы уточнить, не идет ли в конкретном случае речь о психическом расстройстве.