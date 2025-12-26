Ричмонд
Омский колледж культуры простился с методистом Натальей Фильчаковой

Коллектив выразил соболезнования родным и близким после непродолжительной болезни.

Источник: Комсомольская правда

В Омском колледже культуры и искусств объявили о кончине методиста Натальи Фильчаковой. Она ушла из жизни 25 декабря на 51-м году после непродолжительной болезни.

В учреждении отметили вежливость, тактичность, мудрость и человеколюбие скончавшейся коллеги. Все, кто знал усопшую, смогут проститься с ней на гражданской панихиде в 16:00 завтра, 27 декабря. Церемония пройдет в ритуальном зале «Некрополь» по адресу: улица 10 лет Октября, дом № 208 В.

«КП Омск» выражает соболезнования близким Натальи Евгеньевны Фильчаковой.