Омский колледж культуры простился с методистом Натальей Фильчаковой

В Омском колледже культуры и искусств объявили о кончине методиста Натальи Фильчаковой. Она ушла из жизни 25 декабря на 51-м году после непродолжительной болезни.
В учреждении отметили вежливость, тактичность, мудрость и человеколюбие скончавшейся коллеги. Все, кто знал усопшую, смогут проститься с ней на гражданской панихиде в 16:00 завтра, 27 декабря. Церемония пройдет в ритуальном зале «Некрополь» по адресу: улица 10 лет Октября, дом № 208 В.
«КП Омск» выражает соболезнования близким Натальи Евгеньевны Фильчаковой.