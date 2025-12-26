Омский колледж культуры простился с методистом Натальей Фильчаковой

В учреждении отметили вежливость, тактичность, мудрость и человеколюбие скончавшейся коллеги. Все, кто знал усопшую, смогут проститься с ней на гражданской панихиде в 16:00 завтра, 27 декабря. Церемония пройдет в ритуальном зале «Некрополь» по адресу: улица 10 лет Октября, дом № 208 В.