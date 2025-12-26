Ричмонд
«Вы куда все? Еще даже 17 часов нет»: девятибалльные пробки образовались в Иркутске 26 декабря

Девятибалльные пробки образовались в центре Иркутска вечером 26 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

До Нового года остаются считанные дни и многие сибиряки выезжают с работы пораньше, чтобы успеть купить подарки. Ведь в Иркутске только 17 часов, а дороги уже парализовали заторы. Судя по онлайн-картам они оцениваются в девять баллов!

Вечером 26 декабря 2025 года автомобили встали в многокилометровую пробку на улице Ленина — от сквера Кирова и до самого Академического моста.

— Вы куда все едете? — негодуют водители.

— До Нового года еще пять дней, успеете, — смеются сибиряки.

В ожидании замерли водители и пассажиры на улицах Урожайной, Тимирязева, Киевской, Николая Гаврилова, Чкалова, Партизанской, Байкальской и многих других.

Непростая ситуация также на Трактовой, Олега Кошевого и на объездной дороге Первоймайский-Университетский. Местные жители отмечают, что из-за пробок значительно увеличились и цены на такси. Остается только ждать, когда горожане по-тихоньку доберутся домой в пятницу вечером.