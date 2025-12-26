«Вы куда все? Еще даже 17 часов нет»: девятибалльные пробки образовались в Иркутске 26 декабря

До Нового года остаются считанные дни и многие сибиряки выезжают с работы пораньше, чтобы успеть купить подарки. Ведь в Иркутске только 17 часов, а дороги уже парализовали заторы. Судя по онлайн-картам они оцениваются в девять баллов!